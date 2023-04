Brugs fotograaf Pieter D’Hoop maakt uniek beeld voor Straffe Hendrik-bier

Inbreker steelt 45 flessen drank uit kerststal: 2 jaar cel gevorderd

“Ik had geld nodig om verjaardagscadeaus te kopen.” Bruggeling Tom V. (41) haalde vorig jaar een opmerkelijk excuus boven, nadat hij was betrapt bij een inbraak in een bestelwagen. Eerder had hij ook al toegeslagen in een kerststal in Oostende.