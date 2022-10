Brugs ereschepen Philip Pierins (66) ontwaakt na drie weken uit kunstmatige coma: “Hoopgevend, maar er wacht hem nog een lange weg”

BruggeHoopgevend nieuws voor Brugs ereschepen Philip Pierins (66): drie weken nadat hij werd getroffen door een hersenbloeding, is hij ontwaakt uit zijn kunstmatige coma. Afgelopen weekend werd Pierins voor het eerst uit zijn bed geholpen. “Hij herkende ons meteen. Dit is een grote stap vooruit, maar of hij helemaal weer de oude zal worden, kunnen we momenteel nog niet zeggen. We hebben hoop, dat is het belangrijkste", vertelt zijn moeder Marie-Jeanne Pierins.