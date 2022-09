Brugs ereschepen Philip Pierins (66) getroffen door zware hersenbloeding: “‘Philip, doe je best alsjeblieft. Kom terug naar je mama’, fluisterde ik hem toe”

Brugge Vijftig maanden cel gevorderd voor vermoede­lijk lid van mensensmok­kel­ben­de

Het openbaar ministerie heeft aan de Brugse strafrechter gevraagd om een 52-jarige Britse Koerd toch tot vijftig maanden effectieve celstraf te veroordelen voor mensensmokkel. Op de zitting van vorige week was in eerste instantie dertig maanden cel gevorderd. In totaal moeten zeventien beklaagden zich verantwoorden voor minstens 121 transmigranten die in vrachtwagens en met bootjes naar het Verenigd Koninkrijk werden gesmokkeld.

21 september