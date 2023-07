Brugs Dolfinarium mag dan toch blijven bestaan (al komt er wel een extra buitenbad): “Zoek maar eens een nieuwe thuis voor die hyperintelligente beestjes”

Chromebook ontlenen en digitale hulp in Inloophuis 't Sas

Inloophuis ’t Sas van OCMW Brugge heeft een Digipunt geopend. Een Digipunt is een locatie waar mensen toegang hebben tot een computer om online informatie op te zoeken of formulieren in te vullen. Op vaste tijdstippen is er ook ondersteuning mogelijk.