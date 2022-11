Brugs Concertgebouw gaat...een bos planten: “Een podium van 10.000 vierkante meter voor vogelmuziek en insectendans”

BruggeHet Concertgebouw van Brugge wil tegen november 2023, met hulp van haar bezoekers, een bos van 2.000 bomen aanplanten in het domein Beisbroek, op tien kilometer van 't Zand. De muziektempel wil daarmee de voetafdruk van zijn werking en de CO2-uitstoot verminderen met 600 ton per jaar.

Concertgebouw Brugge geeft muziek en dans al jaren een plek. Hoog tijd om nu ook de natuur een podium te bieden. In het Concertgebouwbos in Beisbroek, een bos van straks 10.000 vierkante meter groot, krijgen fauna en flora de vrijheid en de ruimte om hun mooiste lied of dartelste dansen te laten horen en zien. Het is een samenwerking tussen Concertgebouw en vzw Natuurpunt. “We willen onze maatschappelijke rol opnemen en bijdragen tot het behalen van de ‘Sustainable Development Goals’ en de klimaatplannen van de diverse overheden. Met de crowdfundingsactie betrekken we daar ook ons publiek bij”, zegt directeur Katrien Van Eeckhoutte.

Voor het Concertgebouw is deze actie een volgende stap in het ecobewust ondernemen en sensibiliseren. Eerder al investeerden ze in honderd procent groene energie, zuiniger led-verlichting en een Concertgebouwapp die papieren tickets overbodig maakt. “Het nieuwe seizoen zal in het teken staan van biodiversiteit. Zo brengen we het thema ook het gebouw binnen”, aldus Van Eeckhoutte.

Wie een boom koopt of schenkt, draagt heel concreet bij aan de groei van deze nieuwe Concertgebouw-biotoop. Een boom kost 10 euro en haalt – eens die volwassen is – ongeveer 20 kg CO2 per jaar uit de lucht. Dat komt na 50 jaar neer op drie vluchten binnen Europa, of acht maanden elektriciteitsverbruik van een gemiddeld Vlaams gezin. Een schenking van 40 euro staat al gelijk aan 20 vierkante meter bos én is fiscaal aftrekbaar. Een boom kopen of schenken kan zowel individueel als met je vereniging, school of bedrijf via www.concertgebouw.be/bos

