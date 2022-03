Brugs advocatenkantoor geterroriseerd door man die onder bewindvoering staat: "Hij gooide twee grote stenen binnen en dreigde advocate te vermoorden”

Zeebrugge ‘Pas toen de lijken werden binnenge­dra­gen, beseften we de omvang’: 35 jaar geleden kapseisde de Herald of Free Enterprise

"Vrolijk verlicht als een kerstboom voer de Herald ons om 19.25 uur voorbij. Plots zagen we de ferry een zwaai naar stuurboord maken en kapseizen. De kerstboom doofde. Het leek alsof de ferry door de zee verzwolgen werd." Een citaat van stuurman Elias Van Maren van baggerboot Sanderus in de nacht van 6 op 7 maart 1987. Precies 35 jaar geleden kapseisde de Herald of Free Enterprise bij het buitenvaren van Zeebrugge en vond de grootste scheepsramp ooit voor onze kust plaats. Een reconstructie, aan de hand van getuigenissen door de jaren heen.

6 maart