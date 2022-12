Brugges meest gegeerde woonproject in binnenstad nu al voor bijna de helft verkocht: “Boevrie biedt een antwoord op vraag naar kwaliteitsvolle nieuwbouwwoningen”

Brugge Politie stelt tientallen overtredin­gen vast op bouwwerven in Brugge: “Nu straatver­lich­ting wordt gedoofd, is het extra opletten geblazen”

De politie van Brugge heeft afgelopen week een grote controleactie gehouden op werven. De aanleiding is het nachtelijk doven van de straatverlichting, waardoor slecht beveiligde situaties extra gevaarlijk kunnen zijn. Dat de actie nodig was, blijkt uit de resultaten. De politie stelde 21 processen-verbalen op én stuurde nog een tiental extra waarschuwingen uit. Met regelmatige acties willen ze in Brugge tragische ongevallen vermijden, zoals eerder dit jaar in Izegem.

23 december