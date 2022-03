Bruggelingen klagen vooral over afval, losliggende tegels en sluikstorten

“Het gaat om maar liefst 1.000 meldingen per maand die onze dienst Openbaar Domein te verwerken krijgt”, legt bevoegd schepen Mercedes Van Volcem (Open Vld) uit. “Sinds 2019 gingen we van 8.950 naar 11.480 meldingen. Tijdens corona is er veel meer gebruik gemaakt van het openbaar domein. Logisch dus ook dat de meldingen in die periode stegen.”

Sluikstorten en afval

Burgers kunnen op verschillende manieren meldingen doorgeven aan de stad Brugge: via de website, via e-mail, telefonisch, sociale media of via de onthaalbalie in het Huis van de Bruggeling en de deelgemeentehuizen. De meldingen voor de dienst Openbaar Domein gaan van losliggende tegels tot sluikstorten, afval of ongedierte. “Niet ieder probleem is natuurlijk altijd even snel op te lossen, maar we zetten alles op alles voor de Bruggelingen. Vaak zijn meldingen niet zo positief, maar we proberen altijd een positief einde te breien aan het verhaal. Als we allemaal een beetje vriendelijk en optimistisch blijven, gaat het nog zo snel”, aldus de schepen.