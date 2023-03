Bruggeling Tom (53) maakt de balans op van ‘10 jaar Paus Franciscus’ in nieuw boek

Hij stelde het zopas voor in de Abdijschool waar hij werkzaam is. Aan de hand van een thematisch ABC maakt de Vaticaankenner een balans op van één decennium Argentijns pontificaat. Heeft paus Franciscus het logge bestuursapparaat van de Kerk voldoende kunnen hervormen? Heeft hij de door schandalen geteisterde Kerk geloofwaardiger kunnen maken? Hoe is hij omgegaan met de intriges achter de Vaticaanse muren en de steeds toenemende spanningen tussen de ‘conservatieve’ en ‘progressieve’ vleugel? Is er vooruitgang geboekt in de interreligieuze dialoog?