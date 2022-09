Bruggeling riskeert alsnog vijf jaar cel voor poging doodslag op zijn broer

Op 2 februari 2015 maakte de beklaagde zich kwaad omdat zijn jongere broer de centrale verwarming op de hoogste stand had gezet. Tijdens die ruzie haalde hij uit met een briefopener, naar eigen zeggen uit wettige zelfverdediging. Het slachtoffer liep slechts oppervlakkige verwondingen op. In de nacht van 20 op 21 juli 2016 kwam het tot een nieuw conflict. De beklaagde was op Pokémonjacht geweest en stelde vast dat zijn broer een puinhoop had achtergelaten in de keuken. Toen hij niet wilde opruimen, ontstond een schermutseling. D.D. stak met een zakmes in de buik van het slachtoffer, die met zware verwondingen werd afgevoerd. De verdachte zat bijna drie maanden in voorhechtenis voor poging tot doodslag.