Bruggeling Peter Warlop (57) zendt ook dit jaar live uit met STAR FM vanop de Meifoor: “De forains zijn ondertussen goede vrienden geworden”

Chef Jelle (35) opent nieuw restaurant Preus: "Alles op menu heeft een Belgisch verhaal en daar ben ik trots op"

Nauwelijks een paar maanden nadat hij het fijne restaurant Komtuveu aan de Gentpoort sloot, opent Jelle Hinderyckx (35) donderdag nieuwkomer Preus in de Philipstockstraat. En daar is hij... preus op: “Er is Noordzeevis, vlees en kip van bij ons, de amaretto komt uit Luik en de grappa uit Wervik... In ons land zit zo veel talent, en dat wil ik laten zien.” Ook het pand waarin het restaurant huist, is de moeite.