Bruggeling Peter Warlop (57) zendt met STAR FM live uit vanop Meifoor: “De forains zijn ondertussen goede vrienden geworden”

5.000 deelnemers aan de start van Dwars door Brugge, elk met eigen verhaal: “Histori­sche binnenstad blijft een prachtig kader”

Zondag stond met Dwars door Brugge één van de oudste en mooiste stadslopen van het land op de kalender. Blikvanger in de 42ste editie van deze oerklassieker was opnieuw het prachtig stadsparcours van 15 kilometer. Voor de minder ervaren lopers was er het traject van 5 kilometer terwijl de allerkleinsten zich volledig konden geven tijdens de Kids Run. Wij zochten voor de start enkele deelnemers op.