Bruggeling ontkent dat hij golden retriever van ex-vriendin stal bij inbraak

“Aan de haren gesleurd”

Op 1 juli liep de relatie tussen D.D. en z’n vriendin op de klippen. Achttien dagen later kreeg de vrouw naar eigen zeggen evenwel opnieuw slagen aan Kingsclub in Brugge. Ze beweerde dat hij haar bij de keel greep en aan haar haren over straat sleurde. Een getuige verklaarde dan weer aan de politie dat ze zag hoe de Bruggeling op het slachtoffer zat en haar enkele slagen gaf. Volgens het slachtoffer had haar ex-vriend op 10 juli ook al eens binnengebroken in haar appartement. Hij was toen aan de haal gegaan met haar golden retriever. Door de tussenkomst van een familielid was de hond teruggekeerd naar huis.