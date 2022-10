Bruggeling lag twee dagen in coma na brand in zijn woning, nu riskeert hij 37 maanden cel voor brandstichting: “Sporen van white spirit in het huis én op zijn trui”

Brugge Leer foto’s bewerken met Photoshop tijdens workshop

Wil je de foto’s die je met je vrienden en familie maakt nog mooier maken? Dan is Photoshop je vriend. Al kan op je eentje navigeren door dit complexe porgramma voor frustraties zorgen. Kom op woensdag 19 oktober naar de Mind- And Makerspace in Brugge en leer er alles over.

5 oktober