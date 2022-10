Bruggeling krijgt alsnog 5 jaar effectief voor poging doodslag op z'n broer

De beklaagde kreeg het op 2 februari 2015 een eerste keer aan de stok met z’n jongere broer, omdat die de centrale verwarming op de hoogste stand had gezet. Tijdens de ruzie haalde D.D. uit met een briefopener. “Uit wettige zelfverdediging”, beweerde hij zelf. Het slachtoffer kwam weg met enkele oppervlakkige verwondingen. In de nacht van 20 op 21 juli 2016 escaleerde de situatie echter helemaal. D.D. was op Pokémonjacht geweest, toen hij bij z’n thuiskomst vaststelde dat z'n broer een puinhoop had achtergelaten in de keuken. Toen die laatste niet wilde opruimen, ontstond een schermutseling.