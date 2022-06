Bruggeling Diego De Baets al voor vierde (!) keer in finale Eerste Kok van België: “Deze keer wil ik echt wel winnen”

BruggeStraf werk van privéchef Diego De Baets (40) uit Sint-Kruis: hij staat al voor de vierde maal in de finale van de prestigieuze wedstrijd ‘Eerste Kok van België’. Wat er nog op zijn palmares ontbreekt? De eindoverwinning. “Het is nu of nooit, ik waag me er geen vijfde keer meer aan", glimlacht hij.

Op zondag 20 november organiseert Club Prosper Montagné in Flanders Expo Gent de finale van de wedstrijd ‘Eerste Kok van België 2023’. De leesjury selecteerde op basis van een recept met hertenrug de vijf finalisten. Naast Diego De Baets zijn dat Thomas Dejonckheere (chef van Mania-k Rooftopbar in Roeselare), Olivier Saey (sous-chef van restaurant Maste in Gent), Cedric Van der Elst (patissier-koude keuken van restaurant Sir Kwinten in Lennik) en Piet Vande Casteele (chef van Duchateau Catering in Deinze). Voor de vier anderen is het hun eerste deelname.

“Ik was helemaal niet van plan om nog eens deel te nemen”, verrast Diego De Baets. “Maar mijn omgeving overtuigde me om het toch nog eens te doen. Waarom niet? Maar ik had nooit verwacht dat ik nog eens in de finale zou staan. Nu ik weer zover ben, moet ik er nog eens helemaal voor gaan. Zondag 20 november staat met rood aangekruist in mijn agenda. Het is nu of nooit: dit keer wil ik winnen.”

Rode poon

De koks moeten tijdens de finale drie gerechten bereiden. Als voorgerecht een noordzeevissoep met bijvangst. De finalisten mogen kiezen uit acht ingrediënten: rode poon, wijting, pladijs, griet, wulken, kokkels, grijze garnalen en noordzeekrab. Volgens het wedstrijdreglement moeten ze er daarvan minimaal vier gebruiken. Bovendien moet een van de ingrediënten op de klassieke Escoffier-manier als quenelle worden bereid. Hertenrug met grondwitloof is het hoofdgerecht. Tot slot verwacht de jury ook drie apart geserveerde minidesserten, waarvan één met chocolade, die samen een harmonisch geheel vormen.

Nieuw restaurant

Voor Diego is dit de enige wedstrijd waarvan hij de titel op zijn cv wil zetten. “Het is misschien wel de meest prestigieuze in ons land", weet hij. “Net daarom zou het geweldig zijn om die ooit eens te winnen. Het zou trouwens qua timing geweldig zijn. In het najaar opent immers een nieuw gastronomisch restaurant in het Casino Kursaal in Oostende. Samen met het Kursaal sta ik daar in voor de keuken. Wat zou het mooi zijn om dat met deze titel op zak te kunnen doen.”

Provoost-generaal Eddie Van Maele staat in voor het goede verloop van deze 70ste wedstrijdeditie. Peter Goossens van restaurant Hof van Cleve in Kruishoutem stelt de technische jury samen. Viki Geunes, chef van het Antwerpse driesterrenrestaurant Zilte, is wedstrijdambassadeur.

