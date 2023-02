Bruggeling die bewusteloos werd aangetroffen op voetpad krijgt 10 maanden cel voor drugsbezit

De beklaagde is een notoir druggebruiker en liep daarvoor in het verleden al verschillende veroordelingen op. Op 10 december 2020 kreeg hij 18 maanden cel voor drugsfeiten en wapens. Een drietal maanden later, op 4 maart 2021, kreeg hij dezelfde straf voor nieuwe drugsfeiten. En op 1 juni volgden nog eens 6 maanden cel voor diefstal en drugs. De rechters gaven de Bruggeling telkens de kans om zich te herpakken en koppelden de gevangenisstraffen aan voorwaarden. K.D. bleef zo op vrije voeten.

Op 19 augustus vorig jaar kreeg de politie Het Houtsche echter een verontrustende melding uit de Boterbloemstraat in Oostkamp. Enkele passanten hadden K.D. half bewusteloos op het voetpad zien liggen. Een patrouille kon de dertiger even verder op aantreffen in de Korenstraat. Hij was zwaar onder invloed van alcohol en had ook 44 gram speed op zak. Het parket besliste de man meteen te laten opsluiten in de gevangenis. Zijn voorwaarden, die K.D. opgelegd kreeg in de drie vonnissen, werden ingetrokken. De man kreeg zo in één klap 42 maanden effectief.