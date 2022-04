Bruggeling David (40) overleden aan zware astma-aanval in Cambodjaanse cel: “Ik voelde dat het slecht ging met hem”

Brugge WASBAR opent deuren op Markt in Brugge

In het 15de eeuwse hoekhuis Boechoute op de Markt en de Sint-Amandsstraat in Brugge opent vandaag de WASBAR. Het concept, tien jaar geleden ontstaan in Gent, vindt voor het eerst onderdak in Brugge.

25 april