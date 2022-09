Bruggeling (57) trok naar Marokko om ontvoerd zoontje terug te halen, maar is er nu zélf veroordeeld tot 8 jaar cel: “Hij is onschuldig! De bewijzen zijn er”

Brugge Duizenden bezoekers proeven en kopen op de Kaasmarkt in Brugge: “Ik ben heel trots dat 70% van de Belgische kazen uit West-Vlaanderen komt”

De honger naar de Kaasmarkt in Brugge was duidelijk heel groot want na 3 jaar wachten, vonden duizenden bezoekers de weg naar het event waar naar hartelust kon geproefd worden van honderden soorten kaas. “We kondigen nu al onze 13e editie aan voor de eerste zondag van september 2023", zegt Jean-Pierre Vanden Berghe die de voorzitter is van vzw Brugge Kaasmarkt.

4 september