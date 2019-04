Bruggeling (33) doet ’s nachts voordeur open en wordt door onbekende met mes gestoken

Hij is er nog steeds niet goed van als hij vertelt wat hem overkomen is. M.D. zat iets na middernacht boven rustig tv te kijken in het huis waar hij samen met zijn mama woont. “Opeens ging de bel”, vertelt M.D.

“Op zich niets abnormaals want er komen wel vaker vrienden nog zo laat eens langs. Toen ik opendeed stond er echter een jonge gast die ik totaal niet kende. Hij had een zwarte vissersmuts op en had zijn handen achter zijn rug. “Ben jij M.?” vroeg hij. Ik antwoordde en deinsde wat achteruit want vertrouwde het niet. En meteen daarna haalde die man vanachter zijn rug een mes met een lemmet van wel 30 centimeter tevoorschijn. Gelukkig was ik al wat achteruit gestapt en kon hij me slechts oppervlakkig raken. Daarna ontstond er een schermutseling en kon ik het mes afnemen. Ik ben wel wat bedreven in gevechtstechnieken en kan mezelf verdedigen. Daarna zette die kerel het op een lopen en holde ik hem achterna. Om de hoek stond er echter een auto te wachten. Hij stapte in en de auto scheurde ervandoor. Ik kon enkel nog zien dat het een gele nummerplaat was en belde de politie.”

Robotfoto maken

De politie was snel ter plaatse en kamde de buurt uit maar de daders waren al gevlogen. M.D. werd daarna voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. “Ik heb diverse snijwonden maar gelukkig zijn ze vrij oppervlakkig. Alleen die in mijn armen waren wat dieper en moesten gehecht worden. Nu herstel ik thuis van wat er gebeurde. Ik begrijp echt niet wat me overkomen is. Ik zit niet in de criminele wereld en heb geen vijanden. Toch niet dat ik weet. Ik was wel 9 jaar lang buitenwipper en in die job heb ik wel wat problemen gehad met feestvierders. Maar of dat er iets mee te maken heeft? Het is zeker iemand die me kent want hij sprak me aan met mijn voornaam. Echt bang ben ik niet maar ik ben toch flink op mijn hoede nu. Hopelijk kunnen ze de daders vlug oppakken. Volgende week ga ik bij de politie langs om een robotfoto te laten maken. Maar alles ging zo snel en de dader heb ik niet volledig kunnen zien.”

Het parket werd van de feiten op de hoogte gebracht en is een gerechtelijk onderzoek gestart maar kan nog geen informatie kwijt.

Volledig scherm De snijwonden in de arm waren dieper. © foto RV