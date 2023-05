Bruggeling (26) kritiek na dubbele klap tegen geparkeerde oplegger

LEVENSVER­HAAL. Afscheid van erediri­gent Hans Delanghe (69): “Hij kon als geen ander jonge mensen enthousias­me­ren”

Hans Delanghe, de eredirigent van de Koolkerkse harmonie Vermaak na Arbeid is op 26 mei overleden na complicaties ten gevolge van een hartoperatie. Hij is net geen 70 jaar geworden. “Toen hij begin mei opgenomen werd voor een zoveelste hartoperatie zaten we allen met de vraag of Hans dit wel kon doorstaan”, zegt voorzitter Geert Van Mulders.