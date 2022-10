Bruggeling (24) zit jarenlange celstraf uit voor misbruik van jonge kinderen, maar zelfs vanuit de gevangenis gaat hij verder op zoek naar kinderporno: “Problematiek zal niet vanzelf verdwijnen”

BruggeBruggeling Tim B. (24) vergreep zich aan de jongens en meisjes terwijl hij op hen babysitte en filmde de feiten. Hij was door de ouders ingehuurd via een mobiele app voor babysitters. Zijn jongste slachtoffer was amper 3,5 jaar oud. B. kreeg daarvoor 5 jaar cel, ging in beroep en zag zijn straf verdubbeld worden. Zijn problematiek is vandaag evenwel nog steeds dezelfde. Vanuit de gevangenis zocht hij urenlang naar kinderporno op een laptop die hij ter beschikking kreeg voor een opleiding. Sex with a child, 14 year old nude , zijn maar enkele van de perverse zoektermen. “Op zijn zoekgeschiedenis was aanvankelijk nochtans niks te vinden."

“Dit is een paar levels verder dan een onsympathiek dossier. Dat besef ik maar al te goed.” De advocaat van Tim B. had dinsdagochtend de moeilijke taak om zijn cliënt te verdedigen. De nu 24-jarige Bruggeling stond in de Brugse rechtbank terecht voor nieuwe zedenfeiten. In de gevangenis volgde de man een opleiding businessmanagement. Daarvoor had hij op vastgelegde momenten een laptop ter beschikking in een apart lokaal. Het is dáár dat op 4 april van dit jaar een alerte begeleider merkte dat er mogelijks iets niet pluis was. Tim B. draaide zijn scherm namelijk altijd weg. Na de sessie was er evenwel niks terug te vinden in de zoekgeschiedenis.

Al snel bleek waarom: de twintiger had de incognito-modus aangezet, waardoor zijn surfgedrag moeilijk te achterhalen was. Eén week later liep hij tóch tegen de lamp. Tijdens eenzelfde sessie voor de opleiding, zocht B. twee uur lang naar kinderporno. Sex with a child, 14 year old nude, children having sex, waren maar enkele van de perverse zoektermen, bleek uit het onderzoek. “En zeggen dat die man momenteel al vastzit voor zware zedenfeiten”, sprak de procureur, die een effectieve gevangenisstraf van één jaar vorderde. De maximum bestraffing voor die feiten.

Tim B.

Babysit

Tim B. heeft dan ook al een zwaar verleden wat betreft zedenfeiten. De Bruggeling bood zich in het najaar van 2018 een eerste keer aan als babysit. Hij maakte een profiel aan op de mobiele applicatie Bsit en stelde zich beschikbaar voor jonge gezinnen met kinderen. Op 30 oktober 2018 ging hij voor het eerst passen op een meisje in Brugge. Het kind - dat amper 3,5 jaar oud was - werd tijdens de oppasbeurt verkracht en aangerand. De ouders waren zich bij hun thuiskomst van geen kwaad bewust, waardoor Tim B. ook de maanden nadien gewoon zijn gangetje kon blijven gaan. In de loop van 2019 maakte hij op exact dezelfde manier nog eens zes slachtoffers in de Brugse regio. De jongens en meisjes waren tussen 4 en 7 jaar oud. Bij vijf kinderen betastte B. hun geslachtsdelen. Bij z’n laatste slachtoffer ging hij nog een stap verder. Het toen 7-jarig meisje vertelde in een audiovisueel verhoor bij de politie hoe de babysitter haar onder haar kleren betastte en vingerde. Hij vroeg haar ook of ze zijn geslachtsdeel eens wilde zien. De feiten kwamen aan het licht, toen het meisje haar traumatische ervaring vertelde aan haar moeder.

Te weinig begeleiding

In eerste aanleg werd B. veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf van vijf jaar. Hij ging in beroep, maar daar waren de rechters niet mild: de Bruggeling zag zijn straf verdubbeld tot 10 jaar effectief.

Met de nieuwe feiten blijkt dat zijn problematiek nog steeds dezelfde is. “Door een gebrek aan werkingsmiddelen is er momenteel te weinig begeleiding", pleitte zijn advocaat. “Nochtans zal die man ooit vrijkomen. Dat is nu eenmaal zo. Daarom heb ik altijd al gezegd hoe noodzakelijk die begeleiding is. Het moet opgelost raken, maar dat zal niet gebeuren door hem enkele in de gevangenis te laten zitten."

Tijdens het proces werd duidelijk dat B. een bepaalde behandelingsvorm weigerde, wegens te verregaand. Welke dat is, wil zijn advocaat niet kwijt. “Na het uitzitten van zijn straf is een residentiële opname voor ons zeker bespreekbaar”, gaf de raadsman nog mee aan de rechtbank.

Vonnis 15 november.

pentitentair complex gevangenis Brugge

