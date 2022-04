Brugge zoekt (opnieuw) naar uitbater voor verkoop van drank en voeding aan speelplein in Astridpark

Brugge Minister Crevits trekt 3,3 miljoen euro uit voor een ‘slim’ West-Vlaanderen

Vlaams minister van Economie en Innovatie Hilde Crevits (CD&V) heeft vier projecten in West-Vlaanderen goedgekeurd in het kader van slimme steden en gemeenten in Vlaanderen. Zo willen Brugge, Roeselare, Knokke-Heist en Oostende aan de hand van data uitdagingen in de stad, zoals verkeersborden die beschadigd raken of het vele bouwafval, aanpakken. Crevits voorziet hiervoor in 3,3 miljoen euro.

