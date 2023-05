Brugge wordt strenger voor ondernemers die grondwater tijdelijk willen verlagen: “Daarvoor is het te schaars”

IN BEELD. Sint-Annaplein en omgeving steekt in nieuw jasje: “Buurt voldeed niet meer aan de normen”

De heraanleg van het Sint-Annaplein, de Korte Sint-Annastraat en de Joost de Damhouderstraat is afgerond. De omgeving werd opgewaardeerd en dat was nodig, zo blijkt. Bijzonder bij dit project is dat het hemelwater van het dak van de kerk nu opvangen wordt in regenwaterputten.