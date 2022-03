Brugge wil zoveel mogelijk inwoners laten sporten en lanceert nieuw project

Olympic Brugge bood eerder al reeksen Start to Run aan waar mensen in groep samen konden trainen om 5, 10 of 15 km te lopen. Nu organiseren ze ook een nieuwe reeks, namelijk Start to Athletics. Tijdens deze sessies laten gediplomeerde trainers je kennis maken met de verschillende disciplines in de atletieksport.

De trainingen gaan elke maandagavond door van 19 tot 20.30 uur aan het sportcentrum Julien Saelens in Assebroek. Daar wordt geoefend op de atletiekpiste met verlichting. Tijdens de sessies wordt aandacht besteed aan de algemene lichaamsbeheersing. Bij iedere training wordt gewerkt aan rompstabiliteit en blessurepreventie, maar er wordt ook op kracht gewerkt. Daarnaast wordt er ook telkens een discipline in de atletieksport onder de loep genomen. Van elke discipline worden de basisbeginselen aangeleerd, denk maar aan verspringen, hoogspringen, kogelstoten of speerwerpen. Momenteel zijn er een twaalftal deelnemers aan de wekelijkse trainingen, maar iedereen is welkom op de recreatieve sessies. Je hoeft geen voorkennis van atletiek te hebben om mee te sporten. Wie wil kan de reeks zelfs combineren met Start to Run.

“Door Start to Athletics kunnen mensen samen sporten op een ontspannen manier. Het is de ideale manier om kennis te maken met atletiek”, zegt schepen van Sport Franky Demon (CD&V). “Ouders van kinderen die aan atletiek doen kunnen zo meepraten met hun kinderen over termen zoals aanglijden, boogspanning of skipping. Start to Athletics kadert in het project ‘Brugge Sport en krijgt ter ondersteuning een subsidie van 1.059,75 euro”, haalt Demon aan. “Wie weet krijgen de deelnemers zo wel de smaak van atletiek te pakken en worden er nog medailles behaald in de toekomst.”