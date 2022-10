Brugge wil ‘s nachts glasverbod in en rond uitgaansbuurten: “Jongeren gooien lege alcoholflessen stuk op straat... De politie reed al banden lek”

West-Vlaanderen De winkeltest in Auchan en vier West-Vlaam­se supermark­ten: “Kar met 22 producten is tot 50 euro goedkoper. En met de huidige brandstof­prij­zen haal je dat er zelfs vanuit Zeebrugge uit”

In Auchan in Roncq, net over de grens, spreekt men West-Vlaams. Al jaar en dag is dat zo, maar met de huidige energie- en prijzencrisis zie je er nóg meer winkelkarren vol cola, water of wijn richting kustprovincie vertrekken. Is het verschil dan echt zo groot, met de minder sterke inflatie bij onze zuiderburen? En kan je met de huidige brandstofprijzen alleen al je rit uitsparen vanuit Veurne, Zeebrugge of Tielt? Wij deden de test op dezelfde dag in Frankrijk en in vier West-Vlaamse supermarkten. En kregen er nog een resem tips van expert Gino Van Ossel bovenop.

7 oktober