Brugge wil in 2030 opnieuw Europese Culturele Hoofdstad worden: “Die titel legde ons in 2002 geen windeieren”

SINT-JOZEF Sounds Like Christmas in Sint-Jo­zef krijgt een vervolg

Dit weekend had in Sint-Jozef de eerste editie plaats van Sounds Like Christmas. De organisatoren zijn alvast heel tevreden van de opkomst en plannen dan ook een tweede editie volgend jaar. “We hadden nooit verwacht dat er op zondagnamiddag zo veel kinderen zouden aanwezig zijn.”

18 december