Brugge wil geen berg afval meer na strandfestivals in Zeebrugge en sluit charter af met organisatoren: “Geen sigarettenpeuken meer en afvalplan opstellen”

ZeebruggeFestivals als WECANDANCE, Bomboclat en Live Is Live moeten van de stad Brugge een charter ondertekenen waarin staat dat ze er alles aan doen om afval op het strand te vermijden. Vorige zomer ontstond ophef over het vele afval dat bleef liggen na de zomerfestivals. Een scenario dat de stad wil vermijden. “Dat betekent geen confetti of glitter meer, veel afvaleilanden en zo min mogelijk sigarettenpeuken”, zegt schepen van Preventie Mathijs Goderis.

In augustus van 2021 was het strand van Zeebrugge het toneel van festivals als WECANDANCE en Bomboclat. Maar bijna 2 weken na het laatste festival lag er nog steeds een berg afval op het strand. Dat merkten de vrijwilligers van Proper Strand Lopers op. ‘’We ruimen het hele jaar door stukken plastic, spanbandjes, vuurwerkrestanten en blikjes van de festivals op. Dit jaar is het erger dan ooit. Het strand en de zee zijn een erg kwetsbare plek, maar het achtergebleven afval is ook gevaarlijk voor strandgasten die blootvoets in het zand lopen”, klonk het toen.

De stad zat toen zelf wat verveeld met de situatie. Vrijwilligers, aangesteld door beide festivals, ruimden het strand immers binnen de deadline op. “Er worden veel inspanningen geleverd om het afval tijdens en na de strandfestivals in Zeebrugge maximaal te verminderen. Toch is er nog ruimte voor verbetering”, oordeelt burgemeester Dirk De fauw (CD&V), die dit jaar een charter liet opstellen voor zowel natuurverenigingen als festivalorganisatoren. “Het strand is een unieke en kwetsbare plek. Afval raakt er snel bedolven onder het zand en wordt gemakkelijk meegenomen door de golven. Soms waait het ook tot in de natuurgebieden. Vooral de achtergelaten sigarettenpeuken blijven een groot aandachtspunt, want die zijn moeilijk uit het zand te zeven.

Bomboclat zorgde voor een zwoel sfeertje in Zeebrugge

Geen sigaretten meer verkopen

In het charter worden bijkomende engagementen op het vlak van afvalbeheer tijdens strandevenementen gevraagd. “De festivalorganisatoren moeten na ondertekening van het charter onder andere een uitgebreid afvalplan opstellen, promotiematerialen gebruiken die niet vervuilend zijn en maximale inspanningen leveren om sigarettenpeuken te vermijden”, zegt schepen van Preventie Mathijs Goderis (Vooruit). “Afval dat toch op de grond terechtkomt, moet zo snel als mogelijk opgeruimd worden. We willen ook geen confetti of glitter zien passeren. Afgeknipte polsbandjes mogen niet blijven liggen, piketten en ander bevestigingsmateriaal moet meteen na het festival verwijderd worden.”

Vanaf 2023 mogen ook geen sigaretten meer verkocht worden op de festivalsite zelf. Er wordt voor elk festival ook steeds een aanspreekpunt aangeduid door de organisator waar klachten over het afvalbeheer geregistreerd en snel behandeld worden. Deze zomer vinden in Zeebrugge een pak evenementen plaats. Het gaat onder meer over WECANDANCE, Bomboclat en Live Is Live.

Onder meer na WECANDANCE bleef er veel afval achter op het strand.

Deze partners gaan de uitdaging op het strand van Zeebrugge aan