Brugge verwacht volgend jaar compacte elektrische bussen van De Lijn

Brugge “Als álles klaar is, heeft Brugge een Museumkwar­tier à la Wenen”: deze dames leiden voortaan Brugse Musea

“Onze grootste uitdaging? Heb je even?” De toon is gezet. Sinds het vertrek van Till-Holger Borchert is de leiding van Musea Brugge onder meer in handen van Anne Van Oosterwijk (40) en Elviera Velghe (47). Het worden boeiende, maar pittige tijden. Een nieuwe tentoonstellingshal, vernieuwde musea, een erfgoeddepot én straks misschien een erkenning als Culturele Erfgoedinstelling. “Als we die behalen, plukt het Brugse toerisme daar de vruchten van.”

26 maart