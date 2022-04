Brugge versoepelt regels voor wie zonnepanelen wil plaatsen, ook in de binnenstad: “Torenhoge energieprijzen dwingen ons tot nadenken”

BruggeDe stad Brugge versoepelt de regels om zonnepanelen te plaatsen op daken in de binnenstad, in Dudzele en in Lissewege. Dat is opmerkelijk, want steevast werd de UNESCO-erkenning ingeroepen als reden waarom zonnepanelen niet zichtbaar mogen zijn in Brugge. “Maar de torenhoge energieprijzen dwingen ons tot nadenken”, zegt schepen Franky Demon (CD&V).