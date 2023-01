"Brugge verdient een burgemeester die er zes jaar voor gaat”: Vooruit-kopman Pablo Annys steekt ambities voor 2024 niet weg

Het was plaatselijk Vooruit-voorzitter Christie Herckenrath die meteen de toon zette: “Wij willen weer een socialistische burgemeester in Brugge”, sprak ze voor een volle Oda Rooftop Bar. Haar woorden werden uiteraard op applaus onthaald. De partij maakte eerder al bekend dat dat met kopman Pablo Annys zal zijn. “We gaan in 2023 verder op het elan waarop we al jaren wegen op het beleid. Dat betekent vooreert een sterke publieke zorg, een sterk AZ Sint-Jan: daar gaan we voor strijden.” Daarmee alludeerde Annys nog eens fijntjes op de interne discussie binnen het schepencollege van Brugge, waar geen eensgezindheid bestaat over een fusie van de twee Brugse ziekenhuizen. Vooruit wil immers het publieke karakter van het AZ Sint-Jan behouden. Het zorgde al voor verhitte en zelfs ongeziene discussies in de gemeenteraad.