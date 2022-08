Brugge sluit voor het eerst deel van de ring af tijdens Autoloze Zondag

“In Brussel is het stilaan ingeburgerd dat een stuk van de Ring wordt afgesloten voor autoverkeer, in Brugge deden we dat nog niet eerder", zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). De straten van de binnenstad zullen sowieso al autoluw zijn tussen 10 en 18 uur, net als dat deel van de R30. “Van het saaie asfalt maken we met z'n allen een groot kunstwerk met krijt, we zorgen voor een uitdagend parcours voor kinderen, maar houden ook het Brugs kampioenschap surplacen en er is een deathride aan de Bloedput”, vult schepen van Jeugd Mathijs Goderis (Vooruit) aan. Tegelijk is er het evenement Kroenkelen, dat start aan het Sint-Lodewijkscollege. Dat is een hele dag fietsen in het Brugs Ommeland.