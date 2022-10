Brugge sluit bibliotheekfiliaal Lode Zielens in binnenstad: “Verouderd gebouw waar kosten te groot zijn geworden”

Lode Zielens in het centrum van Brugge moet opboksen tegen een sterke hoofdbibliotheek Biekorf. Het filiaal was lang nuttig voor de samenwerking met de nabijgelegen hogeschool, maar na het verhuizen van die hogeschool was de noodzaak aan een tweede bibliotheek in het centrum een pak minder. Dat vertaalde zich in jaarlijks dalende gebruikerscijfers. Organisatiecoördinator Katelijne Vercaemer vult aan: “Het zou grote investeringen vragen om Lode Zielens op te waarderen tot een hedendaagse bibliotheek. Zo dicht omringd door andere moderne bibliotheken zijn dat investeringen die hoogstwaarschijnlijk niet de resultaten zouden opleveren zoals we bij de andere bibliotheken zagen. Daarom werd beslist om bibliotheek Lode Zielens vanaf 1 december 2022 te sluiten voor het publiek.”