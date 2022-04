Brugge schrijft concessie uit voor ‘nieuw’ Zandlopertje: na de zomer volgt sloop en nieuwbouw

Al een paar zomers wordt 't Zandlopertje tijdelijk uitgebaat als ginbar in afwachting van de sloop van het gebouw dat behoorlijk verouderd is. Er komt een nieuw Zandlopertje, waarvoor de stad een uitbater voor de komende jaren zoekt. Die zal met een plan moeten afkomen wat er op de Zeedijk kan komen. “We zijn ervan overtuigd dat daar interesse voor is”, zegt schepen van Concessies Mercedes Van Volcem (Open Vld Plus). “We leggen de toekomstige uitbater wat voorwaarden voor, onder meer voldoende openingstijden. Maar we zijn niet onrealistisch in die doelstellingen. Een horecazaak op de Zeedijk van Zeebrugge moet daaraan kunnen voldoen.”