Brugge roept inwoners op om mee te doen aan de campagne ‘30 Dagen Minder Wagen’

“Je wagen eens aan de kant laten staan is uiteraard goed voor het klimaat en de leefbaarheid van de stad. In tijden van hoge brandstofprijzen is het daarnaast natuurlijk ook interessant voor je portefeuille”, zegt schepen van Klimaat en Energie Minou Esquenet (CD&V). Partners NMBS, Blue-Bike, De Lijn en Cambio geven deelnemers een extra duwtje in de rug door enkele interessante voordelen. In Brugge doet ook Coopstroom een actie. “Het perfecte moment om kennis te maken met onze prachtige fietsroutes, het openbaar vervoer of deelmobiliteit”, aldus Esquenet.