Brugge Plus neemt salsa en tango op de Vismarkt onder haar vleugels: “Veel te leuk om verloren te laten gaan”

Twee jaar geleden gestart met 3 start-ups, nu al 17 innovatie­ve bedrijven gevestigd in Brugge Inc.: “Dit is duidelijk geen zitjesfa­briek”

Het Brugse start-upconcept Brugge Inc. kent, twee jaar na de lancering, succes. Al 17 bedrijven vestigden zich, verspreid over 40 kantoren, in het businesscenter Katelijnepoort.