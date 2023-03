Brugge ontwaakt onder een laagje sneeuw

N-VA wil kunstwer­ken van de provincie ter beschik­king stellen van musea en tentoon­stel­lin­gen

De provincie West-Vlaanderen heeft bijna 1.400 kunstwerken in eigendom. Provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA) uit Izegem vraagt de deputatie om deze kunstwerken via bruikleenovereenkomsten ter beschikking te stellen van musea en voor gelegenheidstentoonstellingen. Gedeputeerde Sabien Lahaye-Battheu gaat in op het voorstel om actief werk te maken van bruikleen.