Brugge ontwaakt onder dun laagje sneeuw

Brugge REPORTAGE. Supporters komen samen om Miguel Van Damme (28) op gepaste wijze te herdenken: “Moeilijk­ste periode uit geschiede­nis van onze Vereniging”

“In de geschiedenis van Cercle Brugge is dit wellicht de moeilijkste periode. We verliezen een publiekslieveling. Een echte strijder. Kwam het nieuws onverwacht? Neen, maar tegelijk weer wel.” De supporters van groen-zwart kwamen woensdagavond samen voor een stiltemoment om Miguel Van Damme (28) te herdenken. Het verdriet blijft groot om hun nummer 16, die zaterdag een laatste afscheid krijgt in de Sint-Blasiuskerk in Jabbeke.

31 maart