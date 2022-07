“Brugge moet voortmaken met dossier rond nieuwe atletiekpiste”

“We mogen geen tijd verliezen: de piste moet absoluut klaar zijn om het EK juniores in 2025 te organiseren”, zeggen De Vreese en Van Tieghem. Onlangs kondigde minister Weyts - ikv het investeringsplan Sportspurt - een nieuwe investeringsgolf van 15 miljoen euro aan die specifiek gericht is op de nieuwbouw en de renovatie van atletiekpistes. Dankzij Sportspurt kunnen geïnteresseerde sportaanbieders in een groepsaankoop stappen door middel van raamovereenkomsten voor sportinfrastructuur. Volgens het masterplan om de site van Sport Vlaanderen in Assebroek te moderniseren wordt de renovatiekost van het innovatief atletiekgedeelte momenteel geraamd op 5,24 miljoen euro (met name het vernieuwing van de toplaag, de bergingen, het clubhuis en innovatieve toepassingen, red.). De vernieuwing van de toplaag op zich kost 1,6 miljoen euro.