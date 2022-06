Brugge maakt zich op voor start en aankomst van Euro Shop Elfstedenronde

Brugge Kom proeven van 45 standjes op overdekte ‘foodmarket’ in Brugs BMCC, waar vier dagen lang Europese conferen­tie rond voeding plaats­vindt

Zowel donderdag als vrijdag kan je op de gelijkvloerse verdieping van het Brugs Meeting- en Convention Center (BMCC) op het Beursplein komen proeven van 45 standjes die in het teken staan van lekker eten. De eerste overdekte markt in het nieuwe gebouw kadert in de prestigieuze Europese conferentie waar 1.350 internationale gasten debatteren over onze voeding van de toekomst. “Dat dit het thema zou zijn in Brugge, was een binnenkopper", zegt JCI-voorzitter Jonas Maes.

8 juni