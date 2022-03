Brugge maakt zich op voor de komst van ‘het beest’: 100 gratis tickets voor jonge sporters

Brugge ‘Are We Ur­ban?’-optredens zetten Black History Month in Brugge in de kijker

Maart staat in België het teken van Black History Month (BHM): een jaarlijkse viering van de veerkracht van de zwarte gemeenschap in heden en verleden. Op 28 maart slaan Cultuurcentrum Brugge, Black History Month en Culture Crossing - een project van DO vzw - de handen in elkaar voor het event ‘Are We Urban?’.

