Brugge maakt zich op voor autoluwe Katelijnestraat én start nieuw bussenplan op 1 juli: “Dit gaan we goed moeten communiceren”

Zware woning­brand treft gezin in Veldstraat: “We waren vooraan aan het barbecuen toen plots de elektrici­teit uitviel”

In de Veldstraat in Sint-Michiels woedt een hevige brand in een woning. Hoe die precies is ontstaan, is onduidelijk. De woning zal meer dan waarschijnlijk onbewoonbaar zijn. De bewoners, het gezin van Thijs Vanhaverbeke, konden tijdig ontkomen. “Geen idee hoe dit kon gebeuren. We waren vooraan aan het barbecuen. Een eind weg van de garage, waar het vuur ontstond”, zegt Thijs.