Brugge krijgt weer een reuzenstoet: “Al 17 jaar geleden dat zoiets hier plaatsvond”

We moeten al 17 jaar teruggaan in de archieven om nog iets over een Brugse reuzenstoet te vinden. “Ons Feestcomité heeft in Brugge de mensen zo gek gemaakt dat ze mee wilden stappen in dit avontuur”, glundert Geert Van Mulders. “De reden voor deze optocht is de doop van onze gloednieuwe reuzin ‘Calle Bezems’. Calle heeft ook echt bestaan. Haar echte naam was Cathelyne Verpoort. Een Brugse bezemverkoopster van omstreeks 60 jaar die door haar buren als heks werd bestempeld. Na foltering ging ze over tot bekentenissen en werd ze tot de brandstapel veroordeeld. De beul voltrok het vonnis in 1634 op de Burg.”