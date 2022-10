Brugge krijgt privéarchief van Brugse arts Louis De Winter in handen

De schenking zal opgenomen worden in de erfgoedcollectie van de Openbare Bibliotheek. Louis De Winter was een zeer veelzijdig persoon: arts, bibliofiel, mecenas. Hij was hart- en longspecialist in Sint-Jan, medeoprichter van het sanatorium in Sijsele, promootte Brugge als locatie van het Europacollege… Kunst lag Dr. De Winter nauw aan het hart. Zijn huis was een pareltje van art deco, ontworpen door architect Maurice De Meester. Hij onderhield nauwe contacten met talrijke kunstenaars als Ensor, Streuvels, Armand Jamar en Octave Rotsaert. Michel de Ghelderode was, samen met zijn vrouw, vaak te gast bij dokter De Winter. De arts fungeerde niet enkel als geneesheer en vriend, maar zou de Ghelderode ook regelmatig financieel ondersteund hebben.