Brugge krijgt het familiearchief van voormalig schepen Alfred Ronse in handen

De familie Ronse is nauw met de stad Brugge verbonden. Als schepen van de stad startte Ronse in 1877 met een subsidiesysteem, Kunstige Herstellingen. Brugge was toen voorloper voor het restaureren van privéwoningen in België. Alfred Ronse legde in die tijd ook zelf een familiearchief aan. Door huwelijken was de familie immers met veel belangrijke Brugse gezinnen verbonden. Dat waren onder meer de families De Fevere, Liebaert en Vande Steen. “Momenteel beslaat het archief zo'n tien meter”, zegt schepen van Cultuur Nico Blontrock (CD&V). “Het is al voorzien van een inventaris. We danken Philip Bouckaert, een nakomeling van Alfred Ronse, voor de schenking. Dit archief heeft een geweldige waarde voor Brugge.”