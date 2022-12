Brugge krijgt één miljoen euro van Europa om woon- en handelsproject rond Kaaidistrict zo klimaatneutraal mogelijk te maken

Zeebrugge Festival Live Is Live verlaat Zeebrugge al na één jaar

The War On Drugs, Balthazar en Warpaint zijn de eerste namen voor het festival Live Is Live in juni 2023. Maar zij zullen niet optreden op het strand van Zeebrugge, wél op de Middenvijver in Antwerpen. Daarmee verlaat het festival al na één jaar de Brugse bodem.

