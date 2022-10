Brugge krijgt 250.000 euro subsidie van Vlaanderen voor jongerensite Entrepot

Het is de Vlaamse regering die het geld, 250.000 euro, toekent. “We lanceerden eerder al een grootschalige bevraging bij de Brugse jeugd”, zegt schepen van Jeugd Mathijs Goderis (Vooruit). “Meer dan 1.000 jongeren vulden de bevraging in. Daarna volgde een hackathon om hun noden naar een meer concreet actieplan te vertalen. Uit de bevraging bleek vooral dat jongeren op zoek zijn naar meer informele ontmoetingsruimte. Om daar aan tegemoet te komen willen we de subsidies aanwenden. Stad Brugge had zich al geëngageerd voor een bedrag van 100.000 euro. Daar komt nu nog eens 250.000 euro bij van Vlaanderen. Dat is een serieuze duw in de rug. Ons dossier werd zeer goed geëvalueerd en kreeg een score van 93 op 100. We zijn dan ook ongelofelijk tevreden met deze beslissing. Elke euro daarvan investeren we in de Brugse jeugd.”