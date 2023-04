Brugge koopt met Sint-Godelievekerk een stuk erfgoed: “Twee scholen en verenigingsleven extra ruimte geven”

West-Vlaanderen REPORTAGE. D-day voor Ventilus, maar is wonen onder hoogspan­ning zo gevaarlijk? “Schrik heb ik niet, maar ik slaap wel al 15 jaar in een andere slaapkamer achteraan het huis”

“In de jaren 70 was het anders. Toen hadden wij er niets aan te zeggen en stonden ze hier plots.” Vandaag protesteert een hele provincie. Net voor minister Zuhal Demir (N-VA) haar definitieve tracé voor hoogspanningslijn Ventilus bekend maakt, trokken wij door West-Vlaanderen. Van het gezin Versyck in Zuienkerke, dat al vijf generaties onder ‘de kabels’ woont en waar oma recent nog 90 kaarsjes mocht uitblazen. Tot Caroline in Avelgem, die overweegt te verhuizen, omdat haar honden epilepsieaanvallen krijgen. Een trip van noord naar zuid, langs gezinnen die nu al onder hoogspanning leven.