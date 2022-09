Brugge is problemen in uitgaansbuurt en gebrek aan respect voor politie beu en gaat strenger optreden: “We zien al wéken héél zware dronkenschap en ontvlambare groepen”

Deze 5 Kookeet-chefs laten je al even watertan­den: “Meer kwaliteit én meer contact met ons, op een geweldige locatie”

Het ideale excuus voor een dagje Brugge: Kookeet, de hoogmis voor foodies, is dit weekend én maandag aan z'n tiende editie toe. Vergelijk het culinaire evenement niet langer met het festival van weleer aan de balkonrotonde: slechts 5.000 mensen per dag worden toegelaten in het indrukwekkende domein van het Grootseminarie. Liefst 32 chefs palmen het terrein in, 5 onder hen maken u alvast wegwijs. “Zelfs de gevestigde waarden zullen hun ogen opentrekken.”

24 september