Brugge is nieuw groen pleintje rijker aan domein Julien Saelens

Het is een pleintje bij een nieuwe woonuitbreiding in de nieuwe straat. Er was aandacht voor groen, bloemen en picknickbanken. “We hebben de buurt gevraagd wat ze wilden”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld Plus). “Daaruit bleek dat ze vooral groen, bomen en planten wilden. Het is een ideale verpozingsplek voor bewoners van de appartementen en woningen in de buurt.” Zo’n 1.800 vaste planten werden aangeplant, net als een selectie van vier bomen. De totale kostprijs bedraagt 309.000 euro.